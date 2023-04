Vodafone non ha pietà di Iliad e delle altre realtà del nostro territorio, in questi giorni ha confermato una delle migliori promozioni degli ultimi mesi, la perfetta soluzione su cui fare effettivamente affidamento nel momento in cui si volessero tantissimi giga al giusto prezzo.

Spendere poco con Vodafone è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, sebbene sia importante ricordare che l’accesso alla suddetta promo è possibile solamente nel momento in cui vi trovaste in specifiche condizioni, che corrispondono alla precisa uscita da un MVNO o da Iliad, effettuando il cambio operatore con il trasporto del numero di telefono.

Vodafone, la promo è davvero ricchissima di giga

Vodafone prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato con la promozione della Vodafone Silver, una promozione da 7,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, che potrà essere utilizzata e richiesta dagli utenti che sono in possesso di una SIM di Iliad o di un MVNO, o anche da coloro che riceveranno direttamente l’SMS sul proprio numero di telefono di riferimento.

L’attivazione è completamente gratuita, non richiede il versamento di nulla, se non di un centesimo, e non pone vincoli contrattuali di alcun tipo. I clienti che la richiederanno potranno comunque accedere a 100 giga al mese, con navigazione in 4G, affiancati da tutto illimitato verso ogni numero di telefono. Gli utenti che ricevono la proposta tramite un SMS, possono comunque richiederla online, premendo il link inserito all’interno dello stesso messaggio testuale.