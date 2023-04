Vivere più a lungo, il segreto è nel decalogo dell'American Heart Association

Vivere più a lungo è quello che tutti si auspicano, ma bisognerebbe seguire alcuni consigli molto importanti. Un nuovo studio che è stato pubblicato recentemente avrebbe misurato la capacità di alcune persone di aderire a una serie di comportamenti che sono legati allo stile di vita oltre che a fattori preventivi. Questi sono stati sviluppati dall’American Heart Association.

L’elenco segreto in questione, ormai non lo è più. Scientificamente, seguire questi suggerimenti potrebbe risultare più che producente. Come dichiara il professore di epidemiologia, anche direttore del Tulane University Obesity Research Center di New Orleans, Lu Qi: “Questi nuovi dati forniscono la prova scientifica che è possibile modificare il proprio stile di vita per vivere più a lungo”.

Ci sono alcune misure da seguire se volete vivere più a lungo, eccole qui

In primo luogo non bisognerebbe utilizzare prodotti derivanti dal tabacco, così come, sembra ovvio, bisognerebbe essere più attivi fisicamente. Ovviamente seguire una dieta sana potrebbe comportare un altro beneficio, così come dormire il tempo necessario per ripristinare il proprio organismo.

Anche il monitoraggio di alcuni parametri come il peso, la pressione sanguigna, il colesterolo e la glicemia, potrebbe portare grandi benefici. Sembrerebbe tutto molto semplice da portare avanti, ma è dimostrato che la maggior parte delle persone riesce a seguire il tutto solo parzialmente.

Tornando agli studi e alle analisi del dottor Qi, sarebbe emerso qualcosa di molto interessante. Analizzando 23.000 persone adulte dai 20 ai 79 anni nel corso del tempo trascorso tra il 2005 e il 2018, sarebbero venuti fuori alcuni punteggi. Le persone con i punteggi più alti, hanno ottenuto 8,9 anni di aspettativa di vita in più a 50 anni rispetto alle persone che hanno totalizzato punteggi più bassi.

Cosa ne dite dunque? Siete pronti ad intraprendere un nuovo stile di vita basato sui consigli letti poche righe più in alto?