Smartwatch con monitoraggio ossigeno, battito e fitness a 27€ su Amazon

Tra le grandi offerte di Amazon c’è la tecnologia di livello ma anche quella più entry level per coloro che non voglio spendere troppo.

Proprio per questo motivo oggi il grande sconto riguarda uno degli smartwatch più interessanti del momento, il quale viene proposto con oltre il 50% di sconto.

Smartwatch per il fitness ad un prezzo eccezionale, è utile sia per Android che per iOS: ecco il suo prezzo al 50%

Dopo aver visto tanti smartwatch costosi in forte sconto, sembra che oggi sia la volta di un dispositivo molto più contenuto nel prezzo.

L’orologio in questione risulta estremamente ben realizzato per quanto concerne i materiali, i quali visto il prezzo potevano essere di certo molto meno di qualità. Si tratta di un dispositivo che mette tra le sue specifiche principali un display da 1,69″ con risoluzione HD, il quale è in grado di avere fino a 4 livelli di luminosità che possono essere regolati in maniera semplice per vedere chiaramente i dati anche sotto la luce del sole.

Lo smartwatch è anche in grado di gestire tantissime funzionalità, soprattutto per via della sua grande natura da activity tracker. Questo significa che potrete avere a disposizione il monitoraggio dei vostri passi, delle vostre calorie così come del battito cardiaco o dell’ossigeno nel sangue. Sono presenti poi 25 modalità sportive con interfacce personalizzate, oltre al monitoraggio del sonno che ogni notte potrà tenere traccia di tutte quelle che sono le vostre abitudini.

E’ ovviamente in grado di ricevere le notifiche ed è perfettamente compatibile con i sistemi operativi Android a iOS. Il prezzo scende oltre il 50% di sconto, con Amazon che propone il dispositivo a soli 27€. Per acquistarlo adesso basta solo aggiungerlo al carrello.