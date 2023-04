Salsa di Soia, pessime notizie in arrivo per gli amanti del sushi

È fondamentale prestare attenzione al consumo di alcuni alimenti, poiché un eccesso può comportare seri rischi per la salute e, in casi estremi, risultare mortale. Oltre alla liquirizia, un altro alimento da non sottovalutare è la salsa di soia. Sebbene le quantità normalmente impiegate per condire il sushi non siano preoccupanti, vi sono episodi documentati di persone che hanno assunto un’overdose di questa salsa.

Salsa di Soia: abusarne potrebbe condurvi alla morte

La salsa di soia è caratterizzata da un alto contenuto di sale. Basti pensare che un solo cucchiaio può contenere oltre un terzo dell’assunzione giornaliera raccomandata di sodio, il che rende facile superare i limiti consigliati.

Il consumo eccessivo di salsa di soia può avere conseguenze negative per la salute. Un caso del 2013 divenne particolarmente noto: un ragazzo di 19 anni ingerì un litro di salsa di soia e cadde in coma. David J. Carlberg, il medico che lo curò, spiegò alla NBC che il sistema nervoso del giovane era gravemente compromesso a causa dell’elevata concentrazione di sale nel sangue.

Un’eccessiva presenza di sale nel sangue infatti dà origine a una condizione chiamata ipernatriemia, in cui l’acqua viene sottratta ai tessuti del corpo per equilibrare i livelli di salinità nel sangue. Fortunatamente, il ragazzo si riprese senza conseguenze grazie all’infusione di 6 litri di liquido zuccherino per via endovenosa, somministrato allo scopo di abbassare i suoi livelli di sodio.

Questo episodio ci fa capire quanto sia fondamentale prestare attenzione al consumo di salsa di soia e utilizzarla con moderazione, evitando di eccedere nelle quantità per prevenire potenziali rischi per la salute. Una corretta alimentazione richiede equilibrio e consapevolezza delle proprietà degli alimenti, permettendo così di godere dei sapori senza compromettere il benessere fisico.