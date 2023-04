Polvere lunare, la sostanza delle tute spaziali potrebbe provocare seri danni all'uomo

La polvere lunare è un problema per astronauti, scienziati e apparecchiature. Per affrontare questa sfida, ricercatori della Washington State University (WSU) hanno testato un nuovo metodo utilizzando bambole Barbie vestite con tute spaziali simili a quelle della NASA. Il team ha sperimentato l’uso di azoto liquido per rimuovere la pericolosa polvere dalle tute.

Polvere lunare: l’esperimento con la Barbie e l’azoto liquido

Come dicevamo, il team si è servito di alcune bambole Barbie vestite con tute spaziali realizzate con materiali simili a quelli impiegati dalla NASA, tra cui una bambola Mattel ispirata all’astronauta Samantha Cristoforetti. Il gruppo di ricerca le ha poi esposte all’azione dell’azoto liquido, per verificare in che misura il fluido criogenico fosse in grado di rimuovere la polvere lunare dai tessuti.

I risultati dell’esperimento sono stati sorprendentemente positivi: l’azoto liquido ha rimosso oltre il 98% della polvere lunare artificiale, provocando al contempo danni minimi o nulli al materiale della tuta, simile al Kevlar. Questa soluzione si è rivelata molto più efficace rispetto ai metodi precedentemente utilizzati, come dimostrato dallo studio pubblicato il 10 febbraio sulla rivista Acta Astronautica.

Ma per quale motivo si sta pensando di sostituire la sostanza? Ian Wells, l’autore principale dello studio e studente di ingegneria meccanica presso la WSU, ha sottolineato la problematica legata alla polvere lunare: “È abrasiva, carica elettrostaticamente e si deposita ovunque. Può infiltrarsi nei sigilli delle tute spaziali, compromettendone l’utilizzo poiché un eccesso di polvere impedisce loro di sigillarsi correttamente. Inoltre, può causare problemi ai polmoni, poiché inalarla è simile a respirare fibra di vetro macinata.”

L’innovativo metodo di pulizia con azoto liquido potrebbe rappresentare una soluzione promettente per affrontare questo problema.