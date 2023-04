Sono anni ormai che Vodafone è entrata nel mercato della fibra, e da allora si sta dimostrando uno degli esponenti più affidabili sul mercato Italiano.

In effetti, su base ricorrente, le offerte Vodafone per la banda larga sembrano essere tra le scelte migliori in assoluto, se consideriamo fattori come l’assistenza, la qualità e sopratutto la velocità di download/upload.

Vodafone offre alcuni pacchetti a banda larga che possono differire di prezzo in base alle esigenze che può richiedere l’utente, per esempio:

Troviamo la prima che si chiama Internet Unlimited e a 27,90€ al mese offre connessione fibra senza limiti fino a 2.5 Gb/s o 1Gb/s in base alla copertura disponibile, Modem Wi-Fi 6 con Optimizer e se attivi la promo online le chiamate sono illimitate verso mobili e fissi nazionali.

E per chi ha già una SIM Vodafone entrare a far parte del mondo della fibra è più conveniente, perchè la promo ti verrà a costare solo 22,90 euro al mese.

La promo per chi vuole il massimo

Mentre l’ultima è la promo per chi necessita di ulteriore potenza e affidabilità dalla propria rete. Si chiama V-MAX e al costo di 32,90 euro al mese e il contributo una tantum di 9,99 euro offre internet senza limiti fino a 2.5 Gb/s, modem con Wi-Fi 6 Optimizer, chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali, Super Wi-Fi 6 Extender da aggiungere al modem per aumentare la portata della connessione wireless e pacchetto Rete Sicura incluso che protegge da virus e siti dannosi, con Parental Control anche per i più piccoli.