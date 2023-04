La politica di tolleranza zero sarà a breve applicata alla tecnologia IPTV. Le ore del cosiddetto pezzotto sono pressoché contate in seguito a quelle che saranno le nuove normative e regolamentazioni messe in atto dalle autorità per evitare il proliferare dello streaming illegale.

IPTV, i nuovi rischi per tutti gli utenti

A differenza delle precedenti azioni di contenimento contro l’IPTV, con le nuove norme volute dal Governo, le autorità andranno ad intercettare immediatamente gli indirizzi IP che si legano allo streaming IPTV. Le tempistiche per il blocco dei portali dovrebbero scendere drasticamente, sino a meno di mezz’ora. Gli utenti, quindi, non avrebbero più il tempo materiale di assistere ad una partita di calcio o alla visione di un film.

Inoltre, per i trasgressori arriva una condanna certa. Se coloro che favoriscono la visione dello streaming IPTV illegale possono incorrere in una sanzione che prevede sino ad un massimo di 15mila euro di multa e sino a tre anni di galera, gli utenti possono altresì ricevere una multa amministrativa che va dai 500 ai 1000 euro.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.