Una nuova illusione ottica sta dividendo il web, nel corso degli ultimi giorni su Twitter è stata diffusa un’immagine che sembra mostrare due colleghi che si stanno abbracciando, ma in realtà alle sue spalle si nasconde una storia completamente diversa. Cosa sta succedendo realmente?

Esattamente alla pari dell’immagine che vi abbiamo proposto nel corso della giornata di ieri, anche la corrente è stata appositamente ideata per ingannare l’occhio umano, senza però voler spiegare o giustificare il sistema di percezione visiva. Il primo impatto è chiaro, ci troviamo di fronte ad una scena che riprende due persone che si abbracciano: più precisamente lei è seduta davanti al PC, mentre lui la cinge dalla parte posteriore.

Illusione ottica, cosa si nasconde dietro l’immagine?

Da un’attenta analisi dell’immagine, tuttavia, emergono dettagli assolutamente contrastanti, come ad esempio i pantaloni bianchi (taglio Skinny) indossati dall’uomo, con tanto di scarpe con il tacco. Come svelare l’arcano?

Prima di spiegarvelo vi diamo ancora qualche secondo per osservare compiutamente la scena. Non ci siete riusciti? ebbene, dovete sapere che l’impostazione indicata all’inizio dell’articolo è sbagliata, infatti è l’uomo ad essere seduto alla scrivania, mentre indossa una camicia a quadri, con la donna invece in piedi (con camicia di jeans e pantaloni bianchi) ad appoggiare la sua testa sulla spalla.

Una semplice illusione ottica che però riesce facilmente a dimostrare quanto sia facile ingannare l’occhio umano, mostrando qualcosa di assolutamente inedito ed inesatto.