L’operatore telefonico Iliad ha da poco reso disponibile una nuova iniziativa davvero interessante per i suoi utenti. In particolare, a partire dal 18 aprile 2023 l’operatore ha stretto una collaborazione con la fintech europea Younited. Grazie a questa collaborazione, gli utenti potranno acquistare i nuovi iPhone con finanziamento a tasso zero e potranno ricevere anche degli sconti extra restituendo il proprio precedente iPhone.

Iliad, ora gli utenti potranno acquistare con finanziamento a tasso zero i nuovi iPhone

Con il noto operatore telefonico Iliad tutti gli utenti potranno acquistare uno degli ultimi iPhone di casa Apple con un’ottima opportunità. Come già accennato in apertura, infatti, grazie alla collaborazione con Younited, gli utenti potranno acquistare i nuovi iPhone con finanziamento a tasso zero.

In questo modo, sarà dunque possibile acquistare con rate più accessibili questi dispositivi. Questa opportunità, questa volta, è rivolta non solo a chi è già cliente dell’operatore telefonico, ma anche a tutti i nuovi utenti. Il pagamento dello smartphone potrà essere effettuato in 12 o in 24 mesi e la prima rata partirà dopo 30 giorni dall’arrivo dello smartphone. Restituendo il proprio iPhone vecchio, gli utenti potranno inoltre ricevere un ulteriore sconto.

Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di un’opportunità davvero ottima per tutti coloro che stavano aspettando di cambiare il proprio smartphone. Ricordiamo che al momento l’operatore telefonico Iliad sta inoltre proponendo diverse offerte interessanti. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta Iliad Flash 120. Quest’ultima ha un prezzo di soli 7,99 euro al mese ma include comunque 120 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.