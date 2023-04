Un argomento egemone e ben radicato tra le maglie dell’informazione risulta essere oggi l’intelligenza artificiale e soprattutto la sua crescita esponenziale. Sono tante le personalità di rilievo che stanno esprimendo il loro parere in merito, facendo conoscere al mondo opinioni molto interessanti. Dopo aver visto Elon Musk e un insieme di altri “addetti al mondo tecnologico”esprimere il proprio parere, è arrivata la volta anche del CEO di casa Google, Sundar Pichai.

Sundar Pichai, CEO di Google, parla dell’intelligenza artificiale: ecco le sue considerazioni in merito

Sundar Pichai, CEO di Alphabeat e Google, ha espresso il suo parere durante un’intervista rilasciata al programma 60 Minutes della CBS. Parlando di quella che per lui è una delle tecnologie più criticate che sono state mai create, Pichai si è detto certo del fatto che l’intelligenza artificiale andrà ad avere un impatto significativo sulla sicurezza nazionale.

Queste le parole da parte del numero uno di Google:

“Ho sempre pensato all’AI come alla tecnologia più profonda su cui l’umanità stia lavorando. Può profonda del fuoco o dell’elettricità o di qualsiasi altra cosa abbiamo fatto in passato“.

Risulta per lui dunque necessario definire un quadro a livello globale che sia condiviso, in modo da essere pronti nel momento in cui questa conoscenza andrà a diffondersi in tutti gli altri paesi. Google, dal suo canto, è al lavoro da tanto tempo sull’implementazione di alcuni sistemi avanzati che riguardano l’intelligenza artificiale. Potrebbero quindi arrivare tanti nuovi risvolti futuri da parte della celebre azienda, la quale sul piano AI sembra essere estremamente ferrata.