Android, 60 app del Play Store che nascondono malware secondo McAfee

È successo ancora: all’interno del Play Store di Google è capitato qualcosa che gli utenti non avrebbero mai voluto che succedesse. Sono stati identificati dei titoli, alcuni anche molto famosi, che potrebbero essere pericolosi. Ad interessarsi della questione, ci ha pensato il famoso antivirus denominato McAfee. I titoli Android potenzialmente dannosi sono ben 50, tutti da evitare nella maniera più assoluta visto che potrebbero essere in grado di spiare i vostri dati personali e le vostre informazioni.

La List delle app che sono state identificate come dannose per il mondo Android

Abbiamo pensato di rendere i nostri utenti partecipi di tutti i nomi che potrebbero risultare dannosi sul Play Store. Alcune di queste applicazioni sono state aggiornate, mentre altre inevitabilmente rimosse.

A tal proposito, ecco l’intero elenco con i titoli che, se presenti sul vostro smartphone Android, fareste meglio ad eliminare subito.

T map for KT, LGU+;

Random number;

AOG Loader;

GOM Audio Plus – Music, Sync l;

Swipe Brick Breaker 2;

Safe Home;

Chuncheon;

Fantaholic;

Cinecube;

TNT;

Bestcare Health;

InfinitySolitaire;

Mafu Driving Free;

Girl singer WorldCup;

FSP Mobile;

Audio Recorder;

Catmera;

Cultureland Plus;

Simple Air;

Lotteworld Seoul Sky;

L.POINT with L.PAY;

Swipe Brick Breaker;

Money Manager Expense & Budget;

TMAP;

New Safe;

Cashnote;

TDI News;

Eyesting;

TingSearch;

Krieshachu Fantastic;

Yeonhagoogokka;

Lotte Cinema;

Genie Music;

Cultureland version;

GOM Player;

Megabox;

LIVE Score Real-Time score;

Pikicast;

Compass 9: Smart Compass;

GOM Audio – Music, Sync lyrics;

TV – All About Video;

Guninday;

Item mania;

LOTTE WORLD Magicpass;

Bounce Brick Breaker;

InfiniteSlice Infinite Slice;

Norae bang;

SomNote – Beautiful note app;

Korea Subway Info: Metroid;

GoodTVBible;

Happy Mobile Happy Screen;

UBhind: Mobile Tracker Manager;

Snake Ball Lover.