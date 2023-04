WhatsApp sta cercando in tutti i modi di fare il salto di qualità definitivo, che le permetterebbe di sorpassare una volta per tutte Telegram, la rivale più agguerrita del mondo della messaggistica istantanea, un software spesso molto più avanzato in termini di funzionalità e di sicurezza.

In seguito all’introduzione dell’auto-invio dei messaggi, la promessa dell’utilizzo dello stesso account in contemporanea su più dispositivi, e la modifica dei messaggi, WhatsApp potrebbe decidere di introdurre i cosiddetti messaggi effimeri (o definiti anche “a tempo”); una novità assoluta, non presente su Telegram, che innalzerebbe al massimo livello lo standard di sicurezza.

WhatsApp, questo aggiornamento è molto desiderato

L’introduzione della funzione, è giusto premetterlo, non è ancora assolutamente certo, ne ha parlato inizialmente gli scorsi mesi WABetaInfo, un leaker molto affidabile quando si parla di WhatsApp, descrivendone compiutamente le funzionalità stesse.

I messaggi a tempo (fantasma o effimeri, come meglio credete), non saranno legati solamente all’invio di messaggi testuali, ma saranno utilizzabili anche per quanto riguarda i contenuti multimediali e gli allegati. In poche parole, l’utente che invia il tutto potrebbe impostare un tempo di autodistruzione, al termine del quale il messaggio si cancellerà completamente dai server e dalla chat, risultando illeggibile e irrecuperabile da chiunque.

In termini di sicurezza, sempre stando alle indiscrezioni trapelate, WhatsApp dovrebbe introdurre anche l’impossibilità di effettuare screenshot delle chat, in modo che gli utenti possano sentirsi davvero sicuri di non incorrere in problematiche di alcun tipo.