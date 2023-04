L’app di messaggistica più popolare e utilizzata al mondo rimane ancora WhatsApp. Nonostante non sia più così recente (è stata creata nel 2009), al giorno d’oggi sembra impossibile superare i numeri di WhatsApp che presenta due miliardi di utenti attivi in tutto il mondo con una media di 100 miliardi di messaggi inviati ogni giorno.

Numeri stratosferici per l’app di Meta che dimostra di essere un app utile non solo per lo scambio di messaggi ma anche per svolgere diverse azioni come l’invio di media e documenti, la creazione di gruppi e la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate gratuite.

L’app è popolare soprattutto per l’attenzione che gli sviluppatori rivolgono alla privacy e la sicurezza, attraverso l’utilizzo della crittografia end-to-end. WhatsApp è quindi un’app sicura, variegata e intuitiva.

Ci sono diversi trucchi e funzioni nascoste su WhatsApp che non tutti conoscono e che potrebbero cambiare il vostro modo di chattare. Oggi ne esploreremo una in particolare.

WhatsApp: come chattare con un utente senza salvare il numero

Probabilmente una funzione segreta di WhatsApp che conoscono in pochi è quella che ti permette di chattare con un utente senza dover essere obbligati a salvare il numero in rubrica.

Utilizzare questa funzione è estremamente semplice e vi basterà scaricare WhatsApp Web sul vostro computer. Una volta fatto il download di WhatsApp Web si dovrà accedere ad un link che potrete trovare facilmente su internet e inserire il numero dell’utente con cui si intende chattare.

Questo metodo presenta però delle limitazioni. Infatti utilizzando questa funzione segreta su WhatsApp Web non sarà possibile accedere alle informazioni sull’account di questa persona.