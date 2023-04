Con Unieuro non si scherza, proprio in questi giorni l’azienda è stata in grado di mettere a disposizione di tutti gli utenti una bellissima campagna promozionale, con al suo interno i prezzi più bassi in esclusiva assoluta, e la possibilità comunque di avere libero accesso ai prodotti più interessanti.

Gli acquisti, data l’abitudine riscontrata con Unieuro, possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza vincoli territoriali, oppure è possibile affidarsi al sito ufficiale, sul quale troverete tantissimi prezzi bassi e la possibilità di godere della spedizione gratuita (con una spesa del valore superiore ai 49 euro) presso il vostro domicilio.

Unieuro, l’offerta è super con questo volantino

Oggi Unieuro vuole dichiarare battaglia alle altre realtà del territorio, con il lancio di un volantino veramente speciale, fino al 27 aprile, tutti coloro che acquisteranno un notebook da almeno 299 euro, e contestualmente porteranno in negozio un notebook da rottamare, potranno ricevere un rimborso di massimo 300 euro (postumo con versamento sul conto corrente bancario).

Al netto di tale promozione, sempre da Unieuro è possibile fruire anche di innumerevoli sconti molto speciali, quali possono essere rappresentati dal Samsung Galaxy S23, il top di gamma di ultima generazione è acquistabile a 879 euro, oppure anche iPhone 13, il vecchio modello dello scorso anno risulta oggi essere scontato a 799 euro. Non mancano all’appello modelli che hanno un prezzo inferiore ai 300 euro, vedasi ad esempio Realme 10, Realme 9i, Realme C31, TCL 40Se o TCL 408, per proseguire con tantissimi altri sconti da non perdere.