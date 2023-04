TIM è un’azienda di telecomunicazioni italiana che offre una serie di servizi di telefonia mobile, fissa e che include internet, TV via cavo e molto altro.

TIM è attualmente uno dei principali operatori telefonici presenti in Italia con un numero complessivo di 30,4 milioni di clienti che lo rendono il primo operatore nel nostro Paese ad avere il maggior numero di SIM attive.

La popolarità dell’operatore è data dall’ampio ventaglio di pacchetti e promozioni competitive e super convenienti pensate per la rete mobile e anche per quella fissa. Inoltre ricordiamo che il 5G di TIM è stato premiato come rete più veloce dell’anno.

TIM: le offerte più convenienti di aprile 2023

Scopriamo quali sono le offerte più convenienti per aprile 2023:

TIM Power Supreme Web Easy: quest’offerta è riservata ai clienti che vengono da Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Prevede minuti ed SMS illimitati più 150 GB e 8 GB disponibili in Europa a soli 7,99 euro al mese

TIM International: è un'offerta pensata per i cittadini italiani di origine straniera che permette loro di chiamare il proprio Paese senza costi aggiuntivi. La promozione propone minuti illimitati, 1000 SMS e 70 GB con l'aggiunta di 888 minuti per chiamare in Cina, 300 per l'estero e 60 per alcuni paesi come Moldavia, Egitto, Ucraina, Filippine e Nigeria a 8,99 euro.

TIM Wonder: per tutti i clienti provenienti da Ho Mobile e Lycamobile TIM offre minuti illimitati, 50 GB e SMS al costo di 29 centesimi a soli 9,99 euro al mese.

