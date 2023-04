TIM, ora dovete dire addio allo storico e famosissimo servizio

Andare avanti è fondamentale non solo nella vita in generale, ma soprattutto nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. Bisogna infatti ricordare tutti i grandi passi che l’umanità è stata in grado di fare sotto questo punto di vista, soprattutto per quanto concerne le infrastrutture sul territorio. TIM è una delle aziende più attive sotto questo profilo, con la volontà di garantire la connettività a tutti i dispositivi che si rifanno alla sua rete nel modo migliore possibile.

Sono tanti i cambiamenti che bollono in pentola da mesi a questa parte ed è per tale motivazione che bisogna prenderne atto. TIM, tra i principali attori per quanto riguarda il piano infrastrutturale del territorio italiano, ha recentemente annunciato una grande modifica. Questa consegna alla storia uno degli standard di rete più famosi di sempre.

TIM: la rete 3G pian piano verrà chiusa in Italia, l’annuncio dell’azienda

Qualcuno aveva già preso atto di quello che sarebbe successo a breve, mentre diverse altre persone forse non se lo aspettavano. TIM ha comunicato già durante lo scorso 2022, le sue volontà. Dal mese di ottobre dello stesso anno è partita la chiusura progressiva delle sue reti 3G in Italia.

Ovviamente tutto questo arriva in favore degli altri standard di connettività, oggi rappresentati in maniera estesa sul territorio dal 4G e dal 5G. A disporre tutto ciò sono state le Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Questo consentirà una concentrazione maggiore degli investimenti proprio sui nuovi standard di rete. Di benefici ce ne saranno davvero tanti, dal momento che la velocità aumenterà così come la copertura.