Una delle saghe di film più amata in tutto il mondo è senza alcun dubbio quella di John Wick, il famoso uomo nero ha infatti conquistato il pubblico fin dal primo film grazie sicuramente alla storia e al personaggio decisamente coinvolgenti, sia al carisma di Keanu Reeves che sembra impersonare a regola d’arte il protagonista di cui veste le gesta.

La saga si è spinta al momento fino al quarto film che, grazie al suo riconfermato successo, ha aperto agli autori la possibilità di investire decisamente di più generando l’idea di rendere John Wick un vero e proprio ecosistema, idea che si è tradotta nel progetto di due serie TV di cui si è vociferato molto, una basata sulla famiglia di John Wick, all’interno della quale viene chiamato Jardani Jovonovic, e l’altra invece dedicata al Continental, di cui quello di New York viene gestito dall’amico Winston.

The continental diventa ufficiale

Ebbene si, The Continental ora è ufficiale al cento per cento, Peacock ha infatti rilasciato il primo teaser che conferma senza nessun dubbio l’arrivo della serie spin off direttamente dall’Universo di John Wick, con delle clip anche abbastanza frizzanti grazie alla musica decisamente sprezzante.

A completare il tutto sta anche il periodo di uscita che, sarà a Settembre, mese in cui inizieranno i check-in.

Per chi non lo sapesse comunque, il Continental nell’universo di John Wick, è un residence che presenta molti stabili nelle maggiori capitali del mondo, all’interno del quale chiunque operi al di sotto della gran tavola può trovare un porto sicuro, al loro interno non è infatti possibile compiere affari pena la scomunica ufficiale, che corrisponde a morte sicura.