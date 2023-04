La TCL Serie 40 rappresenta il miglior compromesso per l’utente che vuole accedere a smartphone di qualità, al giusto prezzo finale di vendita, al suo interno è possibile trovare TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408, tutti accomunati dalla tecnologia NXTVISION, la fotocamera da ben 50 megapixel e una autonomia superiore alla media, senza comunque dimenticarsi dei prezzi ridotti a cui è possibile acquistare anche i vari TCL 406, TCL 403 o 405.

TCL 403

Il più economico fra tutti, in vendita a soli 89 euro di listino, presenta processore Mediatek Helio A22, con 2GB di RAM ed una memoria interna di 32GB (espandibile tramite microSD fino a 512GB), passando anche per il bellissimo display LCD da 6 pollici di diagonale, una fotocamera principale da 8 megapixel (con modalità Macro) ed una batteria di 3000mAh, il tutto mosso da sistema operativo Android 12 (Go Edition).

TCL 405

Saliamo leggermente di livello, raggiungendo i 119 euro necessari per l’acquisto di TCL 405, un modello con display HD NXTVISION da 6,6 pollici, audio di alta qualità grazie al doppio speaker fisico, una fotocamera principale da 13 megapixel (accoppiata con sensore di profondità di 2 megapixel), mossa da un processore MediaTek Helio G25 (octa-core di buona qualità). A completare il tutto troviamo una batteria da ben 5000mAh, che garantisce autonomia superiore al normale.

TCL 406

TCL 406 rappresenta l’upgrade del modello precedente, ha una batteria sempre da 5000mAh, con doppi altoparlanti stereo, un display HD+ da 6,6 pollici (sempre NXTVISION), con l’aggiunta di una doppia fotocamera da 13 megapixel, un sensore frontale da 5 megapixel, ed un design assolutamente iconico. Le differenze con il TCL 405 sono minime, anche nel prezzo, infatti costa solamente 129,90 euro.

TCL 408

Con il TCL 408 si inizia ad intravedere il rapporto qualità/prezzo di cui vi parlavamo, infatti è dotato di una hyper-camera 2in1, che combina il sensore da 50 megapixel con un obiettivo macro potenziato, due speaker fisici, un display NXTVISION da 6,6 pollici di diagonale, senza dimenticarsi della classica batteria da 5000mAh. Il processore octa-core, con l’accoppiata 64GB di ROM e 4GB di RAM, completano la configurazione. Economico al punto giusto, infatti il suo prezzo si aggira attorno ai 149 euro.

TCL 40 SE

Il prodotto si appoggia sul software di ottimizzazione NXTURBO che migliora le prestazioni della GPU, riuscendo a ridurre i consumi del 17%, ciò gli permette di godere di una autonomia superiore al normale, grazie anche all’ampia batteria da 5010mAh (supporta la ricarica rapida a 18W), ampliando il display, che raggiunge i 6,75 pollici e 90Hz di refresh rate. La configurazione di base è da 256GB di memoria interna con 6GB di RAM, che termina con una buona tripla fotocamera da 50 megapixel. Al momento attuale è possibile acquistarlo a 219,90 euro, presso tutti i rivenditori autorizzati.

TCL 40 R 5G

Unico modello con connettività 5G, tra quelli elencati, ha un display da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90Hz, una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, il processore MediaTek Dimensity 700, una batteria da 5000mAh, ed un sistema di intelligenza artificiale che permette di migliorare gli scatti. Il suo prezzo di vendita è di soli 239,90 euro.