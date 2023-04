Ogni giorno su Amazon vi aspettano incredibili offerte che permettono a tutti i consumatori di raggiungere un livello di risparmio spesso inedito ed esclusivo, oggi vi parliamo della promozione legata al Fitbit Versa 4, uno smartwatch con GPS integrato, e capace di garantire anche più di 6 giorni di autonomia.

Fitbit, la promozione su Amazon è davvero unica

Fitbit Versa 4 è il medio di gamma di ultima generazione più richiesto dell’azienda di proprietà di Google, è un prodotto completo di ogni funzionalità che potrebbe interessare direttamente al consumatore finale, presentando un prezzo abbastanza elevato. Di base il listino tocca i 229,95 euro, con la promozione disponibile oggi su amazon, la spesa che dovrà sostenere l’utente finale sarà pari a 199 euro, fruendo così di una riduzione del 13% rispetto all’origine (LINK ACQUISTO).

Il dispositivo può essere acquistato in svariate colorazioni, con abbinamenti particolari tra quadrante e cinturino (quest’ultimo sempre in silicone). La certificazione IP68 permette di utilizzarlo sotto l’acqua, fino ad una profondità massima di 50 metri, ed è inoltre compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso Android che iOS. Il focus è mirato sul benessere, con tantissime funzioni che spingono l’utente ad una vita più healthy, grazie anche al tracciamento del sonno, uno dei più precisi che abbiamo mai visto, oppure il monitoraggio del ciclo mestruale per il pubblico femminile. Come al solito, ricordiamo che il prezzo indicato è limitato temporalmente, quindi ricorrete all’acquisto quanto prima.