sky-diventa-gratis-per-tutti-sta-succedendo-davvero

Sky Italia, la piattaforma di pay TV leader in Italia con la fusione di Stream Tv e TELE+, ha fatto molta strada dal suo debutto nel 2003. Il servizio di abbonamento di Sky Italia si è evoluto nel tempo, offrendo agli spettatori una gamma più ampia di contenuti, compresi livelli specializzati per determinate popolazioni e interessi, come film, sport e programmi per bambini. Negli ultimi anni Sky ha stretto rapporti con diversi fornitori di contenuti, tra cui Netflix, HBO GO, Paramount+ e Discovery+, aumentando il proprio repertorio per offrire ai clienti ancora più alternative.

Sebbene sia necessario un abbonamento a Sky Italia per guardare i contenuti della piattaforma, i consumatori possono comunque usufruire della promozione gratuitamente. Sky fornisce una guida gratuita ai contenuti della piattaforma, accessibile da computer desktop, iPad, tablet Android e iPhone. Il servizio di streaming on-demand di Sky, Now TV, offre un mese di prova a 3 euro, che include l’accesso alla programmazione di Cinema e Intrattenimento, per gli utenti che vogliono provare il servizio prima di impegnarsi. Il costo mensile standard dopo la prova gratuita è di 14,99 euro.

Sky, da oggi potete acquistare la Smart Stick di NOW TV

Chi vuole vedere i programmi di Sky sul proprio televisore può farlo gratuitamente acquistando una Smart Stick HDMI Now TV. Gli abbonati possono convertire il loro televisore standard in una smart TV inserendo il gadget nella connessione HDMI del televisore, ottenendo così l’accesso a tutti i programmi di Sky. I membri di TIMvision Plus possono ora vedere i programmi di Sky gratuitamente, con un periodo di prova di un mese prima che venga imposto un abbonamento mensile di 5 euro. Le reti in chiaro di Sky, Sky TG24, TV8 e Cielo, sono disponibili anche sui canali gratuiti del digitale terrestre.

Nel settembre 2021 Sky ha effettuato un grande rinnovamento, sostituendo il suo servizio IPTV con un’offerta internet che può essere utilizzata con un decoder specifico senza smart card. Questo sviluppo sottolinea l’impegno di Sky nel rimanere al passo con la tecnologia e nell’offrire la migliore esperienza di visione possibile ai suoi utenti. Lo sviluppo di Sky nel corso degli anni l’ha resa la piattaforma di riferimento per i telespettatori italiani, grazie alla sua vasta collezione di contenuti e all’interfaccia user-friendly. Sky Italia offre qualcosa per tutti, che siate amanti dello sport, fanatici del cinema o alla ricerca di programmi per tutta la famiglia.