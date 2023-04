Pullula di grandi offerte la piattaforma Amazon durante questi giorni, ma oggi ce ne sarebbe una davvero impressionante.

Se eravate alla ricerca incessante di nuove cuffie da collegare al vostro smartphone, potrete prendere al volo un’occasione che difficilmente si ripeterà. Le Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili a meno della metà del prezzo.

Galaxy Buds Live a prezzo shock su Amazon: la proposta delle cuffie Samsung più ricercate, ecco i dettagli

Quando si è alla ricerca di cuffie wireless che siano utili in più fasi della giornata, la scelta può ricadere su svariate varianti. Se invece la ricerca verte espressamente su un design che sia allo stesso tempo elegante, iconico e progettato per il comfort, non si può che fiondarsi sul Samsung Galaxy Buds Live.

Le famosissime cuffie sono infatti progettate per offrire il massimo della comodità oltre che per mostrarsi in tutta la loro bellezza. Allo stesso tempo la qualità dell’audio va di pari passo, proponendo ai consumatori bassi estremamente potenti e una cancellazione attiva del rumore grazie alla tecnologia di AKG. Non sarà un problema l’autonomia, visto che le Samsung Galaxy Buds Live offrono fino ad un massimo di 21 ore di produzione grazie alla custodia di ricarica.

Presenti inoltre tre microfoni che garantiscono una voce chiara e limpida in tutte le chiamate, che siano da smartphone o da computer in una conference call. Il prezzo è ovviamente il punto a favore di queste cuffie, le quali arrivano addirittura con il 66% di sconto. Il vecchio prezzo di 169€ resta quindi un lontano ricordo, dal momento che oggi su Amazon possono essere acquistate a 57,99€. Aggiungetele ora al vostro carrello.