La Postepay si conferma come la migliore carta ricaricabile in Italia. La tessera di Poste Italiane assicura agli italiani uno strumento utile sia per effettuare gli acquisti sul territorio nei negozi fisici sia uno strumento utile per effettuare shopping online nei diversi marketplace della rete.

Postepay, il vantaggio della carta a costo zero

Per garantire un servizio adeguato a tutti gli utenti, Poste Italiane ha presentato diverse versioni della Postepay. La versione certamente più popolare resta quella Evolution. La carta che prevede un codice IBAN utile per l’accredito di pensione o di stipendio ha un costo annuo pari a 15 euro.

La versione standard della carta di Poste Italiane prevede, invece, una spesa una tantum dal valore di 10 euro. Con questo strumento gli utenti potranno inviare denaro verso altre carte di Poste Italiane con la tecnologia del P2P.

Nelle ultime settimane, inoltre, Poste Italiane ha anche lanciato una versione digitale della Postepay, una versione totalmente gratuita della carta da attivare sul sito online di Poste. I clienti che scelgono questa versione potranno operare in rete, effettuando acquisti senza alcuna tessera fisica. Al tempo stesso sarà possibile inviare e ricevere pagamenti da altre carte Postepay e registrare la carta nei rispettivi Wallet di Android e di iPhone.

Con la Postepay Digital, inoltre, sono garantiti tutti i vantaggi di una tradizionale carta, come la possibilità di prelevare denaro presso gli ATM, la possibilità di inviare denaro ad amici e parenti con il sistema P2P e la possibilità di associare la carta al sistema SPID.