Oppo ha recentemente stretto una collaborazione commerciale con Qeeboo, come vi avevamo annunciato a tempo debito, la nuova capsule collection Oppo X Qeeboo rappresenterà il giusto mix tra la tecnologia di Oppo ed il design di Qeeboo, pronta a realizzare wallpaper e cover su misura per il bellissimo Oppo Find N2 Flip, il foldable di nuova generazione.

Entrambe le aziende parteciperanno al Salone del Mobile 2023, uno degli appuntamenti che catturano maggiormente l’attenzione nel mondo del design, con uno stand apposito dove sarà possibile ammirare in anteprima assoluta l’esclusiva capsule collection di cui vi parlavamo poco sopra. Questa sarà concentrata su quattro grafiche di Qeeboo: cactus Saguaro (forza e perseveranza), Kong (famiglia e protezione), Scottie (fedeltà) e Rabbit (amore e buon auspicio), con colorazioni sgargianti e moderne: royal blue, giallo zafferano, verde e orange.

Oppo X Qeeboo, al Salone del Mobile 2023 la presentazione della collaborazione

Le cover sono state progettate per proteggere lo smartphone, ed allo stesso tempo esaltarne il design, in modo da conferirgli un aspetto unico nel suo genere, che gli permetta di distinguersi dal resto dei modelli di Find N2 Flip attualmente in commercio. A tutto questo si aggiungono anche gli sfondi animati, che impreziosiscono il display esterno.

Gli utenti che acquisteranno un modello tra il 17 aprile ed il 18 giugno potranno avere in bundle la cover Qeeboo, solo per acquisti su Oppo Store e presso i rivenditori autorizzati. I wallpaper, invece, possono essere scaricati gratuitamente tramite il link che troverete sugli store di Oppo e Qeeboo, visibili in un secondo momento nella galleria dello smartphone.