La società di internet via satellite di Elon Musk, Starlink, si sta già avvicinando alla velocità della banda larga. La versione Premium, un nuovo tipo di abbonamento di fascia alta, supera alcune delle migliori velocità disponibili in Italia, anche se a un prezzo assurdamente alto.

Sebbene sia ancora abbastanza presto, Starlink sta già avendo un impatto sulle persone che vivono nelle zone disabitate del mondo. SpaceX ha anche lanciato Starlink RV, un servizio pensato per gli utenti che vivono in movimento.

Finora, SpaceX ha lanciato più di 3.000 satelliti e sono stati programmati nuovi lanci per i prossimi anni. Questi dispositivi serviranno per coprire una zona ancora più ampia ampliando la qualità e la velocità del servizio. Inoltre, la NASA e SpaceX hanno raggiunto un accordo di condivisione delle informazioni per evitare collisioni orbitali.

Ecco quanto costa in Italia

Attualmente, per gli utenti interessati all’acquisto o all’affitto dell’attrezzatura Starlink in Italia, è attiva l’offerta a 15 € al mese. Altrimenti è previsto l’acquisto del costo del macchinario per 300 € ed un costo mensile di 50 € al mese.

Attualmente puoi ordinare Starlink in tutta Italia. La parabola promette di fornire velocità che arrivano fino a 300 Mbps in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente da dove ti trovi. Che si tratti di una fattoria o di un posto in alta montagna, riuscirai sicuramente a trovare benefici dove la fibra ottica non riesce ad arrivare.

Secondo un rapporto di Ookla, la velocità media di download di Starlink è aumentata notevolmente tra il primo trimestre del 2021 e il 2022 sia negli Stati Uniti che in Canada che in Europa.