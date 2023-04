I trasporti contribuiscono a circa il 28% delle emissioni di carbonio solo in America. Per ridurre le emissioni del 50% entro il 2030, questo settore dovrà essere rapidamente decarbonizzato.

I veicoli elettrici (EV) sono l’elemento chiave di questo piano. Poiché i veicoli elettrici sono più costosi dei veicoli con motore a combustione interna (chiamati in gerco ICE), il piano infrastrutturale di Biden prevede 100 miliardi di dollari per garantire incentivi sull’acquisto di veicoli elettrici. Ma la sfida va oltre il prezzo. I proprietari di veicoli elettrici devono essere in grado di ricaricare i propri veicoli in modo comodo e rapido. Il piano prevede ulteriori 15 miliardi di dollari per costruire 500.000 stazioni di ricarica.

Si prevede che il numero di veicoli elettrici sulle strade aumenterà rapidamente in questo decennio. Nel 2020 sono stati venduti circa 300.000 veicoli elettrici, pari a circa il 2% del nuovo mercato automobilistico. Tuttavia, il numero cumulativo di veicoli elettrici sulle strade potrebbe raggiungere i 35 milioni entro il 2030. Quante stazioni di ricarica saranno necessarie e che tipo di sfide dovranno essere superate per raggiungere questo obiettivo?

Una questione di velocità

I costi non sono l’unico ostacolo. Anche le questioni normative locali e gli aggiornamenti della rete elettrica giocano un ruolo importante. Vista in questo modo, la rivoluzione dei veicoli elettrici deve affrontare importanti sfide tecnologiche che richiedono una stretta collaborazione tra i diversi livelli del governo.

Prezzi più bassi, aiutati dai sussidi federali, renderanno sicuramente i veicoli elettrici più appetitosi. Ma rimane sempre il problema della ricarica.

Se prendiamo il considerazione un motore a combustione, quando il carburante è basso, il conducente entra in una stazione di servizio e fa rifornimento in circa 3-5 minuti, a seconda della capacità del serbatoio.

Ma ricaricare un veicolo elettrico può richiedere molto tempo. Per ricaricare l’equivalente di 100 km, a seconda del tipo di distributore che trovi potrai metterci dai sei minuti alle 26 ore.