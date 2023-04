Le occasioni per i clienti che scelgono di attivare una promozione con Iliad non mancano nemmeno in questa seconda parte di aprile. Anche in questo periodo primaverile, infatti, il provider mette in campo iniziative molto vantaggiose sia per la telefonia mobile sia per la telefonia fissa e per la Fibra ottica.

Il grande successo del provider francese sul fronte della telefonia fissa si realizza grazie alla promozione Iliad Box. La tariffa assicura ai clienti un costo di 19,99 euro al mese con chiamate senza limiti verso tutti e con internet illimitato sino a 4 Gbps in termini di velocità con la tecnologia della FTTH.

Iliad, la doppia promo con 150 Giga e Fibra ottica

Per la telefonia mobile, invece, la migliore proposta di Iliad resta la Giga 150. Gli abbonati, in quesa circostanza, si troveranno a pagare un canone mensile pari a 9,99 euro. I consumi di questa ricaricabile prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga anche con la tecnologia del 5G.

Oltre al canone mensile per l’abbonamento, i clienti che optano per la Giga 150 dovranno altresì aggiungere un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Il vantaggio extra per gli utenti che attivano ambedue le tariffe è dato dal costo mensile fisso, pari a 29,99 euro a tempo indeterminato. In caso contrario con la promo per la Fibra ottica, i clienti pagheranno un costo di 24,99 euro al mese.