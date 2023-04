Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa e ora è arrivata la presentazione ufficiale. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore cinese ha tolto i veli in madre patria sul nuovo Huawei Enjoy 60X. Si tratta quindi di un nuovo membro di questa famiglia e si distingue in primis per la sua batteria davvero enorme. La sua capacità è infatti di addirittura 7000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche.

Huawei Enjoy 60X, ufficiale il nuovo smartphone con batteria da 7000 mah

Il produttore cinese Huawei ha dunque ampliato la sua gamma di smartphone della serie Enjoy. Come già accennato in apertura, l’azienda ha presentato il nuovo Huawei Enjoy 60X. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato e come già detto presenta una caratteristica davvero unica.

Lo smartphone può infatti contare su una batteria davvero enorme di addirittura 7000 mah. Questa non dovrebbe quindi dare nessun problema dal punto di vista dell’autonomia. In ogni caso, è comunque presente il supporto alla ricarica rapida da 22.5W.

Frontalmente lo smartphone dispone di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.95 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul retro troviamo una zona circolare in cui sono collocati due sensori fotografici da 50 e 2 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 680. Lo smartphone sarà poi disponibile in diverse colorazioni, tra cui Orange e Black con retro in simil pelle e le colorazioni classiche White, Green e Black.

Per il momento l’azienda non ha rivelato dettagli sulla disponibilità e sul prezzo del nuovo Huawei Enjoy 60X.