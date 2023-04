Hard Disk da 2 TeraByte in super offerta, costa 60€ OGGI

Le offerte di Amazon hanno lasciato di sasso gli utenti anche oggi, soprattutto per gli accessori di contorno al mondo della tecnologia.

Oggi il grande sconto riguarda uno degli hard disk più acquistati dell’ultimo periodo, il quale vanta addirittura 24.500 votazioni. La media è quasi di 5 stelle, per cui sulla qualità ci sono pochi dubbi.

Le caratteristiche tecniche dell’hard disk più ricercato attualmente, 2TB ma anche uno standard 3.0

Dopo aver passato in rassegna tutti gli hard disk in offerta, sembrerebbe che quello più conveniente ma soprattutto di qualità sia finalmente tornato disponibile. Stiamo parlando della versione con capienza pari a 2TB di WD Elements, tra i leader nel settore dello storage.

Questa unità gode di diverse caratteristiche tecniche da non sottovalutare, nonostante non si tratti di un SSD. L’HDD in questione è infatti in grado di sostenere dei trasferimenti dati ultra-veloci grazie al suo standard USB 3.0. Oltre alla capacità elevatissima, è possibile sfruttare anche la compatibilità con tutti i dispositivi USB di ultima generazione, oltre alla retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0. Non c’è problema per alcun tipo di sistema operativo, a partire da Windows fino ad arrivare alle altre piattaforme, per le quali però potrebbe essere necessaria una formattazione diversa.

Inoltre, scegliendo questo hard disk, potrete avere a disposizione un software di backup WD in prova gratuita. Il prezzo è molto interessante, anche alla luce della classifica che riporta il dispositivo come il numero 1 tra i più venduti su Amazon. Il costo in sconto è di 66,99€ con 2 anni di garanzia e 30 giorni per il reso qualora qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. Aggiungetelo ora al carrello.