Apple iPhone 14, il prezzo su Amazon è da urlo

Apple iPhone 14 è lo smartphone più desiderato, un prodotto che promette prestazioni da top di gamma, anche se comunque richiede un esborso particolarmente elevato, se pensate che il listino, per la variante da 256GB, è di 1159 euro. Data la sua alta caratura e persistenza nel mantenere inalterato il prezzo finale di vendita, è sempre più difficile trovarlo in promozione, ma grazie ad Amazon oggi lo potrete acquistare con una riduzione effettiva del 15%, raggiungendo la quota finale di soli 989 euro (LINK).

La variante in promozione, come ampiamente anticipato, è quella con 256GB di memoria interna (che ricordiamo essere non espandibile su iPhone), colore Mezzanotte, senza brand e con la solita garanzia di 24 mesi. Il prodotto è caratterizzato da un ampio display super retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, una buona batteria che garantisce una autonomia superiore alle versioni precedenti, il tutto completato dalla presenza del chip A15 Bionic, affiancato da una GPU 5-core dedicata. Il dispositivo implementa due fotocamere nella parte posteriore, con registrazione migliorata data la presenza delle modalità Azione e Cinema con Dolby Vision 4K a 30fps. Il prezzo indicato nell’articolo è da ritenersi valido per un periodo di tempo limitato.