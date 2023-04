Euronics è pronta a dichiarare battaglia alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con la presentazione di un volantino più unico che raro, al cui interno si possono indiscutibilmente trovare i prezzi migliori del momento, applicati anche su veri e propri top di gamma.

Gli utenti che al giorno d’oggi volessero approfittare degli sconti di Euronics, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili indistintamente nei punti vendita, anche se potrebbero presentare piccole differenze nei prezzi finali, dipendentemente dal socio di appartenenza (controllate sempre il volantino più vicino a voi), sebbene la base sia sempre la stessa.

Euronics, le offerte sono assurde nel volantino

I prezzi del volantino Euronics sono quasi azzerati, inclusi in un bellissimo Svuotatutto che vuole assolutamente dire la sua nel mondo della rivendita di elettronica, con validità fissata al 19 aprile dell’anno corrente. Le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime, come al solito focalizziamo la nostra attenzione sulla telefonia mobile, riuscendo a mettere le mani su un iPhone 14, in vendita a 869 euro, oppure anche il buonissimo Samsung Galaxy S22, il top di gamma della scorsa generazione, che oggi risulta essere acquistabile con un esborso finale di 599 euro.

Una volta che avete aggiunto al carrello uno smartphone, potreste voler acquistare uno smartwatch, ecco allora che lo stesso volantino Euronics cerca di aiutarvi nella scelta, con la possibilità di mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy Watch5, nella variante da 40mm, alla cifra finale di soli 269 euro. Le altre offerte del volantino le trovate comunque inserite nell’articolo.