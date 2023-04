Probabilmente avrei sentito parlare in giro di “classificazione IP“. È lo standard internazionale che definisce i gradi di protezione dei dispositivi contro liquidi, polvere e oggetti solidi.

Dispositivi tra cui iPhone, Samsung Galaxy, OnePlus e tante altre affermano tutti di essere resistenti all’acqua, così come alcuni dispositivi di fascia bassa e meno recenti, ma non tutti hanno lo stesso grado di protezione.

Le sigle che iniziano con “IP” si riferiscono alla “protezione dall’ingresso“, che in parole povere significa quanto facilmente polvere e acqua possono penetrare all’interno del tuo dispositivo.

La parte IP del termine non cambierà, quindi sono i numeri quelli che dovrai effettivamente esaminare per capire quanto è resistente il tuo dispositivo.

Il primo numero della sequenza si riferisce alla protezione dai solidi del dispositivo. Ciò significa che ti dirà quanto è probabile che la polvere entri nel dispositivo e se, ad esempio, è probabile che sia un problema se porti il tuo dispositivo in spiaggia e lo lasci cadere nella sabbia.

Ecco la spiegazione

Il secondo numerosi riferisce all’impermeabilità del dispositivo ed è un po’ più complicato del primo numero.

Quasi tutti i dispositivi mobili hanno una classificazione IP con un numero di almeno tre o quattro, ciò significa che il telefono è protetto da schizzi o spruzzi d’acqua e che non sarà subito rovinato dalla pioggia quando lo usi.

I numeri che ti interesseranno iniziano da cinque. Questa è la protezione contro “l’acqua proiettata da uno schizzo da qualsiasi direzione“. Se il tuo grado di protezione IP è il numero sei, proteggerà da “acqua proiettata in potenti getti da qualsiasi direzione“.

I dispositivi veramente impermeabili sono quelli con numeri da sette in poi, ma variano ancora. Il numero sette significa “l’ingresso di acqua in quantità dannosa non deve essere possibile quando l’involucro è immerso in acqua in condizioni definite di pressione e tempo (fino a 1 m di immersione).”

Una valutazione da otto si riferirà a dispositivi in grado di gestire l’immersione oltre 1 metro, ma nessun dispositivo è mai completamente impermeabile.