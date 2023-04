Confezione da 36 batterie in offerta a soli 10€, acquistale subito

Tra le grandi opportunità di Amazon, oggi ci sono degli oggetti che molto spesso non vengono considerati visto che sono ritenuti comuni nell’immaginario collettivo. Avete controllato sei in casa avete delle batterie di ricambio per i vostri dispositivi che ne necessitano?

Molto probabilmente siete a corto ed è proprio per questo che potete prendere al volo la nuova offerta disponibile oggi sul sito ufficiale.

Ben 36 batterie alcaline nella confezione che Amazon mette in vendita solo oggi a 10,76€: ecco le caratteristiche

Fare una scorta di batterie può tornare utile per svariate situazioni, soprattutto perché potrebbe proporsi la solita evenienza in cui vi occorrono ma non le avete disponibili. Per questo motivo Amazon viene incontro ai suoi clienti e rende disponibile una confezione che contiene al suo interno 36 batterie. Queste, di tipologia alcaline AAA, sono in grado di erogare una potenza da 1.5 volt, utili quindi per una svariata selezione di dispositivi tra cui controller, giocattoli, fotocamere digitali, orologi da parete e molto altro ancora.

La durata è stimata in circa 10 anni, conservandole ovviamente senza alcuna perdita di energia. La guarnizione è a tenuta d’aria e consente di conservare l’energia fin quando la batteria non è necessaria per l’utilizzo. Il design rielaborato con una doppia crimpatura, la composizione in zinco e componenti anti-corrosione, consentono di avere una qualità fuori dal comune.

L’aspetto è quello che vedete nell’immagine, anche se la confezione esterna potrebbe arrivare in un formato differente. Il prezzo oggi corrisponde a 10,76€ su Amazon, con il costo per ogni unità che equivale a circa 0,30€. Per farle vostre adesso, bisogna solo inserirle nel carrello.