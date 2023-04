Bonus Benzina, così potrai ricevere 200 euro senza nulla in cambio

Le agevolazioni sui bonus benzina sono incentivi offerti dai datori di lavoro ai loro dipendenti per l’acquisto di carburante. Nel 2023, queste sono state rinnovate attraverso l’articolo 1 del Decreto Legge n. 5 del 2023. In esso si precisa che il valore dei buoni benzina non viene considerato nel calcolo del reddito del lavoratore, a meno che non superi i 200 euro.