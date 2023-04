Apple AirTag in offerta su Amazon, potrete ritrovare gli oggetti persi

Chi ha detto che su Amazon alcuni oggetti, una volta esauriti, non tornano più disponibili? Molte sono state le lamentele nelle scorse settimane da parte degli utenti che non hanno potuto acquistare in sconto uno dei dispositivi più desiderati del momento. Si tratta dell’AirTag di Apple, il tracker più famoso attualmente, che offre la possibilità di ritrovare tutto ciò a cui viene applicato.

Ebbene, contro ogni aspettativa il piccolo dispositivo circolare è ritornato disponibile tra le fila del colosso e-commerce. Amazon lo rende ancora una volta acquistabile in sconto ma probabilmente andrà esaurito in poco tempo. Il nostro consiglio è quindi quello di fare presto ad acquistarne uno o la confezione da quattro, con la quale si potrà ottenere un ulteriore sconto su ogni unità.

Apple AirTag, l’oggetto perfetto per tenere sempre sotto controllo i vostri oggetti più importanti: lo sconto è del 28%

Siete tra i pochi che si stanno ancora chiedendo come funzioni un tracker e nello specifico il nuovo AirTag di Apple? Risulta tutto molto più semplice di quello che credete, dal momento che basta applicare questo dispositivo all’oggetto che non vorreste mai perdere per tenerlo sempre sotto controllo.

Tenere d’occhio i vostri beni personali e ritrovarli rapidamente tramite l’applicazione “Dov’è” non è mai stato così facile. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, il nuovo AirTag vi fornirà la posizione precisa delle vostre chiavi, del vostro zaino, della vostra auto o bici. E’ poi chiaro che tale principio varrà per qualsiasi altro oggetto a cui lo avrete attaccato.

Lo sconto è del 28% con il prezzo che dunque passa da 39 a soli 28€. Per acquistarlo adesso, dovete solo aggiungerlo al carrello.