WindTre apre le porte dei propri negozi a tantissimi utenti, con il lancio di una fantastica promozione che vuole affidare ai nuovi clienti la possibilità di mettere mano al portafoglio, per avere tranquillamente libero accesso a contenuti inediti ed esclusivi.

L’attivazione della promozione di cui vi parleremo nell’articolo è facilissimo, infatti basta recarsi in negozio, richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, a patto che si sia in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO o di un operatore come Iliad. Il costo iniziale da sostenere è estremamente limitato, molto più basso di quanto potreste mai immaginare.

WindTre, la promozione che riserva grandi sorprese

L’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo del momento è sicuramente la Go 120 Fire Easy Pay, da poco rinnovata e reintegrata nel catalogo dell’azienda. Il suo prezzo fisso è di soli 7,99 euro al mese, essendo disponibile solamente nella variante Easy Pay, da notare che il pagamento sarà da completare direttamente tramite il conto corrente bancario o la carta di credito.

Il costo di attivazione della promo in oggetto è completamente azzerato, ma solo per gli utenti che sceglieranno di mantenere attiva la SIM per un periodo di 24 mesi, in caso contrario verrà addebitata una penale di 49 euro. All’interno dell’offerta è possibile trovare un bundle di tutto rispetto, con 120 giga di navigazione in 4G, minuti illimitati verso ogni numero fisso e mobile, per finire con ben 200 SMS.

La richiesta potrà essere presentata in tutti i punti vendita fisici.