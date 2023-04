WhatsApp, FINALMENTE lo stesso account su più dispositivi

Oltre ai tanti aggiornamenti di cui si sta parlando insistentemente negli ultimi giorni, WhatsApp aveva programmato tempo fa qualcosa di eccezionale. Gli utenti inoltre avevano richiesto il tutto a gran voce, proprio per evitare diverse scocciature per quanto concerne il loro account primario. A tal proposito sembrerebbe ufficiale il rilascio da parte di WhatsApp della nuova versione beta della sua applicazione per Android. Questa introduce finalmente la cosiddetta Companion Mode, funzionalità attesissima nel mondo della messaggistica istantanea che concerne alla piattaforma oggi più famosa in assoluto.

Questa funzionalità consentirà a tutti di utilizzare lo stesso numero di telefono su più dispositivi, ovviamente senza disconnettere lo smartphone primario. Ricordiamo che al momento potranno beneficiarne solo gli utenti Android che hanno sottoscritto la versione beta di WhatsApp.

WhatsApp rilascia la sua nuova Companion Mode, il vostro account potrà essere registrato su più dispositivi

WABetaInfo ha individuato la nuova Companion Mode pubblicando anche alcuni screenshot che mostrano il suo funzionamento.

Il tutto funzionerà analogamente a quanto accade con la funzionalità “dispositivi collegati“, con la quale è possibile accedere al proprio account WhatsApp anche usando un computer senza essere disconnessi dallo smartphone principale.

Anche in questo caso quindi bisognerà inquadrare un codice QR generato dall’app. Una volta concluso l’abbinamento, i contenuti saranno sincronizzati su entrambi i telefoni. Al momento il celebre sito che riprende costantemente le indiscrezioni riguardanti WhatsApp spiega che il secondo dispositivo potrà essere solo uno smartphone Android. Chiaramente si tratta di una situazione momentanea, dal momento che la Companion Mode non è ancora disponibile per l’universo iOS.