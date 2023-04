Vodafone è veramente folle, la nuova offerta con tantissimi giga è scontata dl 70%, la migliore promozione del periodo di casa Vodafone risulta essere disponibile ad uno dei prezzi più bassi ed interessanti, con un risparmio inedito ed esclusivo per tutti i consumatori.

Coloro che vorranno accedere alla fantastica offerta, ad ogni modo, devono comunque sapere che potranno mettere le mani sulla stessa solo nel momento in cui si troveranno in una specifica condizione: uscita da Iliad o MVNO. Per “uscita” intendiamo il cambio operatore, ovvero la portabilità, che sposterà quindi gli equilibri ed il numero di telefono da un’azienda all’altra.

Vodafone, offerte a non finire con tanti giga a basso prezzo

Vodafone prosegue spedita sulla propria strada, mettendo a disposizione di tutti gli utenti, alle condizioni appena elencate, la Vodafone Silver, una promozione davvero eccellente che vuole distinguersi dalla massa, promettendo un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile.

Il suo prezzo fisso è di soli 7,99 euro al mese, con i quali sarà possibile mettere le mani su 100 giga di traffico dati alla velocità massima del 5G, ed anche illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati liberamente in Italia e in UE. Da notare che la navigazione, in termini di giga disponibili, è limitata a poco più di 5 giga al mese, nel caso di roaming esterno all’Italia.

Il costo iniziale da sostenere in fase di attivazione consiste in soli 8 euro, comprensivi anche della prima mensilità, in quanto viene richiesto il versamento di solo 1 centesimo aggiuntivo.