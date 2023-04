Unieuro è letteralmente impazzita con la nuovissima promozione speciale che riesce a scontare i migliori prodotti, tra cui smartphone di ultima generazione, e la possibilità comunque di accedervi indistintamente dalla provenienza, anche presso tutti i punti vendita sparsi per il territorio.

I prezzi che troverete elencati direttamente nell’articolo, sono da considerarsi attivi anche online sul sito ufficiale di Unieuro, in questo modo il cliente potrà accedervi dal divano di casa, e godere ugualmente della spedizione gratuita presso il domicilio, che sarà raggiungibile solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro, offerte a non finire con il volantino

Unieuro è pronta per far sognare tutti i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo notebook, ancora meglio se è un prodotto di casa Apple. In questi giorni, con validità fino al 27 aprile, è stata attivata una promozione che vede offrire la possibilità di avere un rimborso di 300 euro sull’acquisto di un modello da almeno 299 euro, previa consegna di un notebook da rottamare. La cifra indicata non è fissa, ma varierà in relazione alla qualità, e lo stato, del prodotto consegnato.

Non mancano comunque tantissimi sconti legati al mondo degli smartphone, sono disponibili all’acquisto i top di gamma del momento, come Apple iPhone 13 a 799 euro, passando anche per galaxy S23 a soli 879 euro, per scendere poi verso tutti i tantissimi altri dispositivi più economici. Non potendone discutere compiutamente nell’articolo, non ci resta che rimandarvi alle pagine che trovate inserite.