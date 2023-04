Smartphone, non ci crederete ma l'inventore continua ad usarne uno vecchio

Martin Cooper, l’inventore del cellulare, ritiene che i futuri smartphone verranno impiantati sotto la pelle, ma al contempo apprezza ancora i dispositivi mobili attuali. In un’intervista, Cooper ha rivelato di comprare un nuovo iPhone ogni anno e di usare quotidianamente l’Apple Watch per le sue attività giornaliere. Ha ammesso, con umorismo, di non essere mai abile quanto i suoi nipoti nell’utilizzo delle app.

Smartphone: quale dispositivo utilizza?

Cooper utilizza il suo iPhone principalmente per comunicare con familiari e amici, inviare messaggi e controllare apparecchi acustici. Sottolinea l’importanza degli smartphone nella società, poiché sono diventati un’estensione degli utenti e possono contribuire a combattere le malattie. Grazie a dispositivi indossabili come l’Apple Watch, infatti è possibile monitorare frequenza cardiaca, attività fisica e controllare apparecchi acustici, protesi e pacemaker.

L’inventore del cellulare immagina che, in futuro, i dispositivi mobili potrebbero portare allo sviluppo di sensori corporei capaci di individuare malattie ancor prima che si manifestino. Cooper è convinto che, entro una o due generazioni, saremo in grado di sconfiggere le malattie grazie ai dispositivi mobili. Ciononostante, l’uomo continua per la sua strada lontano dalle nuove tecnologie (da lui create). Cooper quindi mette in guardia sull’uso eccessivo di smartphone e dispositivi simili, poiché ritiene che debbano essere utilizzati in modo responsabile per evitare dipendenza.

