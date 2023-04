Negli ultimi tempi il mercato dei tablet è stato invaso di nuovi prodotti, pensati per la produttività in movimento o lo streaming dei contenuti. Molte delle nuove proposte arrivano da brand giovani, che tuttavia vogliono affermarmi in questa nicchia.

Oscal è uno dei nuovi player sul mercato, attivo non solo nel settore dei tablet ma anche in quello degli smartphone, e delle batterie portatili. Come si letto sul loro sito, nel 2021 sono stati premiati come “Most Potential Hi-Tech Brand”. Pertanto le aspettative sul nuovo Oscal Pad 13, appena rilasciato sul mercato, non possono che essere alte.

Schermo da 10.1 pollici e Smart K dual speaker

Il design di Oscal Pad 13 è minimale, con cornici ridotte di soli 7.6mm e un peso piuma di 435g, per garantire confort nell’uso e nel trasporto. Le colorazioni proposte sono Glacier Blue e Space Grey.

Oscal ha massimizzato gli sforzi di ricerca e sviluppo per garantire il massimo dal comparto multimediale. Lo schermo da 10.1 pollici e la risoluzione 2K del display sono proposti per un’esperienza immersiva nella visione dei contenuti.

La massima risoluzione dei contenuti video è possibile grazie al supporto Widevine L1, il sistema di codifica usato dalle maggiori piattaforme di streaming (Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix). Grazie a 3 modalità di confort visivo è possibile regolare le impostazioni dello schermo per adattarlo alla luce ambiente, riducendo allo stesso tempo la luce blu per non affaticare la vista.

Oscal Pad 13 ha puntato molto sul comparto camere, la frontale soprattutto vanta un upgrade con un sensore Samsung S5K4H7 da 8MP per selfie con risoluzione fino a 1080P. Sensore posteriore da 13mp che può registrare video in risoluzione 4K.

La batteria, che deve essere in grado di supportare uno schermo così ampio, è di 7680mAh, con ricarica rapida a 18W. Oscal dichiara che è il 10% più capiente rispetto alla media delle batterie con cui sono equipaggiati i tablet di fascia media, e garantisce fino a 5 ore di gaming, 6 ore di nagivazione sul web e ben 18 ore di riproduzione musica in background.

Doke Os e produttività

Parliamo ora della forza bruta sotto la scocca di Oscal Pad 13. Il processore scelto è Unisoc T606, con scheda grafica Mali-G57, 8GB di ram e 256GB di storage (espandibile fino ad 1TB con scheda TF). Grazie alla funzione Smart Pre-Loading, le app sono precaricate in background prima del lancio, con una velocità di caricamento superiore del 30%

Doke Os è la personalizzazione di Android 12 su Oscal Pad 13, che integra anche delle ottimizzazioni di sitema comeottimizzazione del sistema che offre:

Rimozione di file inutilizzati e non necessari

e non necessari Incremento delle performance in gioco fino al 10% pulendo la RAM

in gioco fino al 10% pulendo la RAM Modalità di risparmio energetico

Congelamento delle app meno usate per risparmiare risorse e dati

Anche in ambito produttività Oscal Pad 13 dice la sua, grazie ad una PC mode con WPS office integrato e con supporto a mouse e tastiera wireless, rendendo l’esperienza di office quanto più simile ad un pc desktop.

In ambito produttività non poteva mancare la funzione split-screen, per visualizzare più app contemporaneamente sullo schermo, che grazie anche al supporto alla stylus pen e l’app proprietaria di note rendono Oscal Pad 13 un ottimo dispositivo per prendere note o creare schemi e grafici anche durante meeting di lavoro.

Offerta lancio con tastiera Bluetooth in omaggio

La disponibilità di Oscal Pad 13 sul mercato globale è a partire da oggi 17 aprile. Sarà possibile acquistarlo al prezzo di lancio di 159,99 dollari (in sconto del 50%) sullo store ufficiale Aliexpress.

Oltre il sostanziale sconto di lancio, per i primi 200 ordini sarà in omaggio una tastiera Bluetooth. L’offerta è valida solo per i 5 giorni, e terminerà Venerdi 21 aprile.