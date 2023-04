Il colosso Motorola sta puntando forte sul segmento degli smartphone pieghevoli a conchiglia e già da alcuni mesi si parla di come sarà il successore del Motorola Razr 2022.

Il modello del 2023 potrebbe chiamarsi Motorola Razr 2023 o Motorola Razr 40 Ultra. Secondo le ultime indiscrezioni però il colosso avrebbe in mente anche un pieghevole economico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola vorrebbe lanciare un pieghevole economico

La gamma Motorola Razr del 2023 potrebbe essere composta da ben due smartphone pieghevoli a conchiglia: il primo, già protagonista di numerosi rumor, dovrebbe essere il naturale successore del Motorola Razr 2022; il secondo, invece, dovrebbe posizionarsi un gradino sotto.

Grazie ad una collaborazione tra il portale MySmartPrice e il noto leaker Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks), sono trapelati in rete alcuni render in alta definizione di questo modello “Lite”, utili per scoprire i tratti distintivi che lo dovrebbero caratterizzarlo dal punto di vista estetico. Esternamente il display sarà molto piccolo, utile soltanto per pochissime informazioni.

Accanto al display, all’interno di una fascia protetta da vetro lucido, troviamo il comparto fotografico principale doppio con singolo flash LED, il telaio è curvo verso i bordi e presenta dei “tagli” che suggeriscono l’uso del metallo per la sua realizzazione. Entrambi gli smartphone pieghevoli della casa alata dovrebbero arrivare più avanti nel corso del 2023. Non ci resta che attendere per maggiori informazioni.