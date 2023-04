Lidl vuole essere uno dei migliori discount del nostro paese, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione di tutti una campagna promozionale con sconti anche del 50% sull’acquisto di alimentari e tecnologia, convincendo sempre più utenti a recarsi personalmente in un punto vendita per completare l’acquisto.

Gli sconti attivati da Lidl non risultano essere disponibili sul sito ufficiale, almeno al momento, in questo modo il cliente dovrà appunto recarsi fisicamente, prestando anche particolare attenzione alle scorte limitate, infatti sono davvero poche le unità distribuite per singolo punto vendita.

Per avere sul vostro smartphone ogni giorno le offerte Amazon con tanti codici sconto gratis, approfittate subito del nostro canale Telegram.

Lidl, quanti sconti in un volantino inedito

Ogni giorno da Lidl il risparmio raggiunge i massimi livelli, anche la promozione attiva dal 17 aprile, promette prezzi sempre più bassi e convenienti per il consumatore finale. Il focus è mirato sul marchio Parkside, uno dei più famosi e performanti tra quelli effettivamente venduti da Lidl, ed in grado di produrre elementi di tutto rispetto.

La campagna inizia con il proporre una smerigliatrice angolare a soli 49 euro, passando per il seghetto a pedale ricaricabile a 39 euro, il seghetto ricaricabile a soli 44 euro, oppure il trapano a percussione ricaricabile a 29 euro. Uno dei dispositivi più interessanti, sopratutto per gonfiare palloni o i materassini che utilizzerete al mare, è sicuramente la pompa e compressore ricaricabili, in vendita a soli 39 euro.

Il volantino Lidl è questo e molto altro ancora, se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi di aprire le pagine che sono state elencate per comodità qui sotto.