Lo scorso 23 Marzo nelle sale ha esordito il quarto nonché ultimo capitolo della saga di film dedicata a John Wick, l’hitman più famoso del mondo e probabilmente anche più ricercato, che sul globo ha riscosso un successo assoluto rendendo l’universo che ruota attorno al personaggio interpretato da Keanu Reeves consolidato e sfruttabile per creare un piccolo ecosistema indipendente e composto da svariati contenuti.

I due più discussi sono stati le serie TV ufficiosamente annunciate in passato dedicate al Continental e alla famiglia di John all’interno della quale viene denominato come Jardani Jovonovich, che nel terzo e quarto film costituiscono appunto la sua famiglia dalla quale ha appreso tutto in merito al combattimento e che gli presterà aiuto in più occasioni.

The Continental: primo teaser

Ebbene il primo teaser dedicato alla serie The Continental è finalmente tra noi, si tratta di uno spezzone davvero breve che però conferma che la serie è in fase di produzione, con anche nel finale il periodo di rilascio ufficiale, i check-in inizieranno infatti a partire da Settembre di quest’anno.

Per chi non lo sapesse, il Continental costituisce un residence all’interno del quale tutti coloro che operano al di sotto della Gran Tavola, possono trovare alloggio e riparo sicuro, dal momento che si tratta di un territorio della tavola protetto e sul quale non si possono svolgere nessun tipo di affare, pena la scomunica ufficiale che equivale alla morte assicurata.

Non rimane dunque che attendere e vedere se la nuova serie TV sarà in grado di onorare il livello visto nei film.