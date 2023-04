Iliad è FOLLE, 7€ al mese per avere 120GB e tutto senza limiti

Avendo visto in questi mesi le altre aziende sparare fuori delle offerte clamorose, Iliad ha deciso di ritornare sui propri passi. Dopo aver pubblicato offerte con contenuti quasi infiniti, è stata ripristinata una delle offerte più sottoscritte dell’ultimo periodo. Stiamo parlando della famosissima Giga 120, promo che tutti conoscono anche per via delle tante pubblicità in TV.

Contrariamente a quanto in molti avevano previsto, tale periodo non è stato utilizzato dal gestore per pubblicizzare solo la sua fibra ottica. Intanto però è doveroso ricordare che l’offerta per la rete domestica è ancora disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Iliad veste i panni del boia per gli altri gestori: la Giga 120 distrugge i sogni di gloria di TIM e Vodafone

All’interno della Giga 120 ci sono tutti i contenuti, i quali partono da minuti e messaggi fino ad arrivare alla connessione ad internet. Prima di partire con la descrizione della promozione mobile di Iliad, bisogna chiarire che questa terminerà esattamente tra 10 giorni.

Avete quindi ancora un po’ di tempo per sottoscrivere una soluzione che potrà darvi grande soddisfazione. Il tutto è ovvio alla luce di quello che la Giga 120 offre. Al suo interno sono infatti presenti minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, ma quello che gli utenti amano di più consiste certamente nei 120 giga disponibili per la navigazione in internet sfruttando la rete 4G+. Il prezzo resta sempre lo stesso, ovvero 7,99€ al mese per sempre.

Ricordiamo che è previsto anche un costo di attivazione di 9,99€, il quale dovrà essere versato a Iliad una tantum.