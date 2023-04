L’arrivo del nuovo Pixel 8 Pro di Google potrebbe sorprendere molti utenti: si vocifera infatti che potrebbe avere una barra della fotocamera ridisegnata e un display piatto, secondo i nuovi rendering forniti da OnLeaks e Smartprix.

Render simili sono stati pubblicati anche del Pixel 8 non Pro da MySmartPrice, sempre in collaborazione con OnLeaks.

La modifica più evidente alla barra della fotocamera di Pixel 8 Pro è che tutte e tre le fotocamere saranno visibili in un grande ritaglio ovale invece di essere parzialmente separate come sul Pixel 7 Pro. Secondo i rendering, la barra della fotocamera dell’8 Pro avrà anche un misterioso nuovo sensore sotto il flash. Smartprix ipotizza che il sensore potrebbe essere un sensore macro o di profondità, ma afferma che la sua “funzione specifica rimane sconosciuta“.

Per quanto riguarda lo schermo del Pixel 8 Pro, sembra che sarà piatto e Smartprix riferisce che sarà grande 6,52 pollici con una fotocamera selfie perforata. Sembra anche che gli angoli dell’8 Pro saranno più arrotondati rispetto a quelli del 7 Pro.

Nuovi smartphone pronti per essere presentati

Google non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Ma potremmo non dover aspettare troppo a lungo per sapere se questi rendering rappresentano il vero affare. Google ha anticipato il design di Pixel 7 e 7 Pro al Google I/O 2022, quindi non è escluso che l’azienda riveli Pixel 8 e Pixel 8 Pro all‘I/O 2023 del 10 maggio.

La gamma Pixel 8 potrebbe non essere l’unico telefono che vedremo all’evento. Qualcuno ha già messo le mani sul Pixel 7A attualmente non annunciato, e poiché Google ha rivelato ufficialmente il Pixel 6A all’I/O 2022, forse vedremo anche il 7A all’I/O 2023. Secondo quanto riferito, il Google Fold invece verrà lanciato a giugno, il che fa sembrare possibile anche una rivelazione di maggio all’I/O.