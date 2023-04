Siete pronti a sognare di nuovo di avere una bacchetta magica nel cassetto o magari un mantello dell’invisibilità nell’armadio? Ebbene, dovreste. A quanto pare le avventure di Harry Potter stanno per ritornare ufficialmente sugli schermi.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel comunicato della Warner Bros., celebre azienda che si è sempre occupata dei film basati sui libri di J.K. Rowling. Il nuovo show arriverà questa volta sul piccolo schermo, offerto dalla nuova piattaforma Max nel formato di una serie TV. Non si tratta della prima volta in cui si sente parlare di tale notizia, visto che già nel 2021 un report parlava della serie Harry Potter in arrivo sulla famosa piattaforma. L’ufficialità è arrivata e sembra che ci siano i primi dettagli in merito alla produzione.

Harry Potter torna con una serie TV, le novità sul cast e sulla trama: i fan non vedono l’ora

Spesso i sogni diventano realtà è questa volta quelli dei fan delle vicende svolte tra le mura di Hogwarts sembrerebbero essersi avverati. Harry Potter sta per tornare con una serie TV, la quale però, per ovvie ragioni, vedrà un cast completamente nuovo.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

L’impegno, come dichiara Warner Bros., sarà decennale e per questo motivo serviranno nuovi interpreti, anche perché Daniel Redcliffe, Emma Watson e Rupert Grint non potrebbero di certo interpretare rispettivamente Harry, Hermione e Ron da bambini.

Per quanto riguarda la trama, lo show sarà architettato seguendo in maniera molto fedele i libri pubblicati da J.K. Rowling, la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla notizia:

“L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei romanzi è per me importantissimo e io farò in modo di essere parte di questo nuovo adattamento che consentirà un grado di profondità e dettagli che solo una lunga serie televisiva può offrire.”

Al momento non si sa nulla in merito alla data di uscita, ma di certo si sta cercando uno sceneggiatore per l’adattamento dei libri alla serie. Pronti al viaggio! Il Cappello Parlante sta per assegnarvi ad una delle case di Hogwarts, e ricordate: “Non Serpe Verde!”