Esselunga batte di gran lunga tutte le rispettive pretendenti del mercato, con una campagna promozionale assolutamente invidiabile, e ricchissima di contenuti che abbassano notevolmente i prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione.

La tecnologia è molto scontata da Esselunga, tutto ciò è possibile grazie alla presenza di numerose offerte speciali con buone unità, ovvero la disponibilità è elevata e dovrebbe riuscire a soddisfare le incredibili richieste da parte della community italiana. L’unica cosa da ricordare, riguarda la disponibilità dei prezzi bassi solamente nei negozi fisici, non online sul sito.

Se volete avere ogni giorno le offerte Amazon sul vostro smartphone, non dimenticatevi di iscrivervi al canale Telegram dedicato.

Esselunga on fire, ecco la nuova promozione

La nuova promozione di casa Esselunga focalizza la propria attenzione sulla PS5, o Sony Playstation 5, per la prima volta in offerta presso i punti vendita dell’azienda, e disponibile all’acquisto alla cifra finale di soli 499 euro. Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, le scorte sono estremamente limitate, sebbene la campagna termini il 26 aprile, avete poco tempo a disposizione per completare l’acquisto.

La versione attualmente in vendita è quella standard, ovvero dotata di lettore ottico integrato e la possibilità di giocare tranquillamente con i dischi fisici. E’ una console con 825GB di memoria interna (espandibili), 16GB di RAM e processore AMD Ryzen Zen 2, permettendo comunque al giocatore di raggiungere le più alte risoluzioni immaginabili, anche 8K Ultra HD.

L’acquisto, come anticipato, potrà essere effettuato in ogni negozio sul territorio, senza differenze in relazione alla regione. Non è possibile sapere quante unità siano state distribuite per punto vendita.