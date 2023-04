La presenza di una competizione sempre più agguerrita porta di conseguenza a cambiamenti naturali nel campo delle tv streaming sotto il punto di vista commerciale. Dopo le azioni, in un certo senso pionieristiche di Netflix, altre piattaforme come Disney+ hanno deciso di optare per un repentino cambio di assetto già a partire dai prossimi mesi.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

La grande novità che Disney+ andrà a proporre al suo pubblico, da qui alle prossime settimane sarà quella delle pubblicità. Gli annunci commerciali sono pronti ad entrare sulla piattaforma streaming ed andranno ad intervallare i vari contenuti degli utenti. Questa novità per il momento avrà impatto solo sul mercato americano, con l’obiettivo di non aumentare ulteriormente il prezzo base per l’accesso alla galleria di film e serie tv.

Come Netflix, quindi, anche Disney+ potrebbe proporre un ticket Basic per i suoi clienti con un prezzo stabile a quello attuale, pari a 7,99 dollari al mese. Questo pacchetto entry level prevederà la presenza degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra e l’accesso illimitato a tutti i contenuti della piattaforma.

Un secondo pacchetto Premium dovrebbe poi essere aggiunto, con un prezzo di 10,99 euro. Il ticket, oltre alla condivisione dei contenuti su sei dispositivi, non prevederà pubblicità e garantirà l’accesso a tutti i titoli in piattaforma anche con la tecnologia 4K.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.