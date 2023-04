Secondo indiscrezioni che circolano ormai da un po’ di mesi, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sarebbero dovuti essere i primi smartphone Apple a montare tasti a stato solido per regolare il volume.

Proprio quando oramai tutti davano la notizia per certa, ecco che arriva la batosta. Ecco le ultime notizie dell’analista Ming-Chi Kuo.

Apple abbandona i pulsanti a stato liquido previsti per iPhone 15 Pro

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple si sarebbe vista costretta ad abbandonare l’idea a causa di una problematica inaspettata. Kuo sembra non avere dubbi a riguardo. Stando a quanto dichiarato dall’uomo, Apple sarebbe incappata in alcuni problemi tecnici prima dell’inizio della produzione massiva delle componenti.

Il risultato è quindi chiaro, niente più tasti a stato solido su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Kuo ha confermato che anche tali modelli della gamma 15 monteranno dei tasti fisici. Non è chiaro, però, se il design verrà rinnovato comunque. Gli ultimi render hanno visto degli iPhone 15 con un unico lungo pulsante per il volume, sarà davvero così anche nella realtà?.

Kuo non è l’unico a credere che Apple abbia deciso di rimandare il lancio dei tasti a stato solido su iPhone. Anche altri due noti analisti, infatti, hanno comunicato la stessa cosa nelle scorse ore. Attualmente, il debutto di tale novità su iPhone è prevista per il 2024 sulla gamma 16. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.