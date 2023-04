Il bonus trasporti 2023 è un incentivo istituito nei Decreto Aiuti-bis del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha stanziato circa 100 milioni di euro.

Il bonus, valido per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili per tutti i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e nazionale è stato pensato sia per aiutare economicamente gli italiani che utilizzano i mezzi per raggiungere il lavoro o la scuola sia per incrementare la mobilità sostenibile.

Si tratta di un’agevolazione da richiedere una volta al mese sulla piattaforma apposita e che non potrà superare i 60 euro.

Bonus trasporti 2023: ecco come richiederlo

Il bonus trasporti 2023 potrà essere richiesto soltanto dai cittadini che nell’anno precedente non abbiano superato il reddito di 20.000 euro. Sarà richiedile su una piattaforma apposita previa compilazione di un’autocertificazione che accerterà la vostra idoneità. L’incentivo non prevede infatti l’utilizzo dell’ISEE e si potrà richiedere anche per i figli minorenni che frequentano la scuola. I figli maggiorenni, anche se ancora a carico dei genitori, dovranno compilare il documento autonomamente.

Per utilizzare l’agevolazione è necessario accedere sulla piattaforma web apposita tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta inseriti tutti i dati si genererà un codice valido per l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale.

Il bonus trasporti si può utilizzare solo per un gestore di trasporti tra quelli selezionabili e non può essere utilizzato per alcuni servizi particolari come i servizi di prima classe, working area, executive, club executive, salotto, business ,premium, e business salottino. Inoltre non può essere ceduto a terzi ma è personale.